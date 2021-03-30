AB'den 6 üye ülkede istihdama destek için 13 milyar euro

Avrupa komisyonu, altı üye ülkede, istihdamın korunması için, Avrupa Komisyonu, Acil Durumda İşsizlik Risklerini Azaltmak İçin Destek programı (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency - SURE) kapsamında, 13 milyar euro destek verildiğini açıkladı.

Avrupa komisyonu, altı üye ülkede, istihdamın korunması için, Avrupa Komisyonu, Acil Durumda İşsizlik Risklerini Azaltmak İçin Destek programı (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency - SURE) kapsamında, 13 milyar euro destek verildiğini açıkladı.

Komisyon'dan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pandemisinin istihdam üzerindeki etkilerinden korumak için, 1.0 milyar euro Çekya, 2.2 milyar euro Belçika, 4.06 milyar euro İspanya, 2.47 milyar euro İrlanda, 1.87 milyar euro İtalya, 1.4 milyar euro Polonya'daki işletmelere dağıtıldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursulan von der Leyen, pandemi kaynaklı krizin özellikle işini kaybetmekten korkan birçok çalışanı çok olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, "Bu, istihdamı korumaya ve krizden toparlanmayı hızlandırmaya yardımcı oluyor" dedi.Komisyon'un bir hafta önce yaptığı açıklamada da, pandemi döneminde 25 ile 30 milyon arasında istihdamın korunması için SURE kapsamında yaklaşık 2.5 milyon işletmeye destek verildiği belirtildi.Covid-19 pandemisinden etkilenen işleri ve gelirleri korumak için tasarlanmış 100 milyar euro büyüklüğündeki SURE fonuna ilişkin ön değerlendirmeyi yayınladı.Buna göre, Komisyon şimdiye kadar 19 üye ülkeye SURE kapsamında, toplam 90,6 milyar euro tutarında mali destek verdi ve 9 milyar euronun üzerinde mali yardım sağlayabilecek durumda. Avrupa Komisyonu'nun Ticaret'ten sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, SURE'un bu dönemde AB genelinde on milyonlarca kişiyi ve firmayı işsizlik riskine karşı koruduğunu ve bu kişilerin geçim kaynaklarını güvence altına almayı başarıyla desteklediğini vurguladı ve "İyileşme sürecine doğru ilerlerken, iş açısından zengin bir toparlanmayı desteklemek ve işçiler ile işgücü piyasalarına aktif destek sağlamak için önlemlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Avrupa Komisyonu, geçen Kasım ayında SURE kaynaklarını desteklemek için 8.5 milyar eiro tutarında tahvil çıkarmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı