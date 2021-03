AB'den 6 üye ülkede istihdama destek için 13 milyar euro

Avrupa komisyonu, altı üye ülkede, istihdamın korunması için, Avrupa Komisyonu, Acil Durumda İşsizlik Risklerini Azaltmak İçin Destek programı (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency - SURE) kapsamında, 13 milyar euro destek verildiğini açıkladı.