AB'den 4 Rus yetkiliye yaptırım
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AB'den 4 Rus yetkiliye yaptırım

02.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:40
AB'den 4 Rus yetkiliye yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle 4 Rus yetkiliye yaptırım uygulamaya başladı.

Avrupa Birliği (AB), Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle 4 Rus yetkiliye yaptırım uygulamaya başladı.

AB Konseyi, Rusya'daki ciddi insan hakları ihlalleri, keyfi tutuklamalar, toplanma ve ifade özgürlüğünün yaygın ve sistematik biçimde engellenmesi gibi çeşitli nedenlerle yeni kısıtlayıcı tedbirlerin yürürlüğe konduğunu açıkladı.

Açıklamada, Navalnıy'ın tutuklanması ve bu nedenle gerçekleştirilen protestoların bastırılmasında rol oynayan Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastırkin, Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Ulusal Muhafızlar Birliği Başkanı Viktor Zolotov ve Federal Cezaevi Servisi Müdürü Aleksandr Kalaşnikov'un AB yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Söz konusu kısıtlayıcı tedbirler için AB'nin Aralık 2020'de başlattığı Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi'nin ilk kez devreye sokulduğuna işaret edilen açıklamada, bu kişilerin mal varlıklarının dondurulduğu ve seyahat yasağı getirildiği, AB'deki kişi ve kurumların söz konusu kişilere doğrudan veya dolaylı biçimde fon sağlamasının da yasaklandığı ifade edildi.

Navalnıy, 17 Ocak'ta havaalanında tutuklanmıştı

Rus muhalif Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine, 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde, Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 16 Şubat'ta Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya geçici tedbir aldığını bildirmeye karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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