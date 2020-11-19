AB'den 300 gigavatlık rüzgar enerjisi hedefi
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AB'den 300 gigavatlık rüzgar enerjisi hedefi

19.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:48
AB'den 300 gigavatlık rüzgar enerjisi hedefi

Avrupa Birliği (AB), iklim hedeflerini yakalamak için 2050 yılına kadar deniz üstü rüzgar enerji üretim kapasitesinin 300 gigavata yükseltilmesini teklif etti.

Avrupa Birliği (AB), iklim hedeflerini yakalamak için 2050 yılına kadar deniz üstü rüzgar enerji üretim kapasitesinin 300 gigavata yükseltilmesini teklif etti.

AB Komisyonu, 2050 yılına kadar iklime zarar vermeyen bir kıtaya dönüşmek için hazırladığı deniz üstü rüzgar stratejisini içeren çalışmayı yayımladı.

Buna göre, halihazırda toplam 12 gigavat olan AB deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi, 2030 yılına kadar 60 gigavata, 2050'ye kadar da 300 gigavata çıkartılacak.

Söz konusu 2050 hedefini yakalamak için toplam 800 milyar avroluk mali kaynak gerekecek.

Bu yatırımlar için AB Komisyonu çeşitli birlik fonlarını harekete geçirecek.

Ayrıca, AB, üye ülkeler için yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyici ve açık yasal çerçeve hazırlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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