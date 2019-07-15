AB'den 15 Temmuz mesajı

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini "Bugün darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü ve hepimiz o günü ve o geceyi çok iyi hatırlıyoruz. Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz." dedi.