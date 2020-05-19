AB'den "100 milyar avroluk ücret destek programına" onay Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle istihdamı korumak için 100 milyar avroluk ücret destek programının devreye alınmasına onay verdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle istihdamı korumak için 100 milyar avroluk ücret destek programının devreye alınmasına onay verdi. AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin salgın nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı istihdam destekleme programına onay verdiğini açıkladı. Buna göre,üye ülkeler ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar avroluk teminat verecek. Söz konusu teminatla, AB Komisyonu sermaye piyasalarından uygun koşullu 100 milyar avroluk kaynak toplayacak. Bu fonla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun şartlarda kredi sağlayacak. Program, 31 Aralık 2022 tarihine kadar faaliyet gösterecek. Salgının ekonomik etkilerinin devam etmesi halinde ise program uzatılabilecek. Kaynak: AA