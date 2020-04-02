AB'den 100 milyar avroluk ücret destek programı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birlik ülkelerinde istihdamı korumak için 100 milyar avroluk ücret destek programı kurulmasını teklif etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birlik ülkelerinde istihdamı korumak için 100 milyar avroluk ücret destek programı kurulmasını teklif etti.

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 krizi nedeniyle hazırladıkları "SURE" adlı ücret destek programını tanıttı.

Hazırladıkları sistemin, AB üyesi bütün ülkelerdeki kısa süreli çalışma programlarını destekleyeceğini ifade eden von der Leyen, "Yeni dayanışma enstrümanıyla işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve insanların çalışmaya devam etmeleri için 100 milyar avro harekete geçireceğiz." dedi.

Programla, kriz döneminde işçilerin gelir elde etmeleri ve işletmelerin personel eksiltmemelerinin amaçlandığını vurgulayan von der Leyen, yeni sistemle çalışanlara kamu tarafından gelir desteği verileceğini bildirdi.

Enstrümanlarının, AB ülkelerinde çalışanları korumak amacıyla kurulan kısa süreli çalışma programlarını destekleyeceğine işaret eden von der Leyen, AB Komisyonu'nun,, ülkelere kendi programlarını güçlendirmeleri için ihtiyaç duyacakları krediyi sağlayacağını kaydetti.

"Ücretlerin bir kısmının kamu tarafından karşılanması öngörülüyor"

Ursula von der leyen, programın çalışanların işten çıkarılmaması için ücretlerinin bir kısmının kamu tarafından karşılanmasını öngördüğünü söyledi.

Kovid-19 nedeniyle mevcut AB yapısal fonlarının koşullarının kolaylaştırılıp esnekleştirileceğini belirten von der Leyen, böylece üye ülkelerin ilave mali kaynağa erişimlerinin sağlanacağını kaydetti.

Von der Leyen, balıkçı ve çiftçilerin de Kovid-19 nedeniyle ciddi ölçüde etkilendiğine işaret ederek, bu sektörlerin Ortak Tarım Politikası (CAP) ile destekleneceğini söyledi.

Koronavirüsün etkilerine karşı gelecekteki AB bütçesinin de harekete geçirilmesi gerektiğini belirten von der Leyen, 2021-2027 bütçesinin, yeniden planlanıp toparlanmanın kritik bir parçası haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi'nin de söz konusu düzenlemelerle ilgili hızla karar alması gerektiğini aktaran von der Leyen, "AB kurumları ve üye ülkeler, Kovid-19 krizi nedeniyle bugüne kadar toplam 2 trilyon 770 milyar avroluk kaynak harekete geçirdi." dedi.

Kaynak: AA