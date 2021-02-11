AB'den 1 milyon elektrikli şarj istasyonu talep edildi
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AB'den 1 milyon elektrikli şarj istasyonu talep edildi

11.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:56
AB'den 1 milyon elektrikli şarj istasyonu talep edildi

Avrupa'daki otomobil üreticileri, çevreciler ve tüketici grupları, Avrupa Birliği'nden (AB) 2024 yılına kadar 1 milyon yeni elektrikli otomobil şarj istasyonu kurma hedefi belirlemesini istedi.

Avrupa'daki otomobil üreticileri, çevreciler ve tüketici grupları, Avrupa Birliği'nden (AB) 2024 yılına kadar 1 milyon yeni elektrikli otomobil şarj istasyonu kurma hedefi belirlemesini istedi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Ulaştırma ve Çevre Federasyonu (T&E) ve Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), AB Komisyonu'na ortak bir mektup gönderdi.

Mektupta, AB Komisyonu'nun iklim, ulaştırma, sanayi ve enerjiden sorumlu üyelerinin alternatif yakıtların altyapısına yönelik yasaları güncellemesi talep edildi.

AB'nin, üye ülkelerde elektrikli şarj istasyonu kurulmasına yönelik "hırslı" bir hedef belirlemesinin istendiği mektupta, 2024 yılına kadar 1 milyon, 2029'a kadar da 3 milyon şarj istasyonu hedeflenen yasal ve bağlayıcı mevzuat hazırlanması çağrısı yapıldı.

"AB, 1.000 hidrojen istasyonu kurma hedefi belirlemeli"

Mektupta, AB'nin ayrıca 2029 yılına kadar 1.000 hidrojen istasyonu kurma hedefi belirlemesi gerektiği de kaydedildi.

Avrupa'da elektrikli ve alternatif yakıtlı otomobil satışlarının hızla arttığı vurgulanan mektupta, söz konusu hedeflerin tüketicilere güçlü bir mesaj vereceği belirtildi.

AB'de elektrikli otomobiller ve şarj edilebilir hibrit araçların oluşturduğu ECV grubu otomobillerin 2020 yılındaki satışı 1 milyonu aştı. Böylece 2020'de elektrikli ve hibrit otomobillerin toplam pazardaki payları yüzde 22,4'e çıktı.

Halihazırda AB ülkelerinde 220 bin civarında kamuya açık elektrikli araç şarj istasyonu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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