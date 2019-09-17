AB demokrasi ve hukuk alanında geri giden Macaristan ile ne yapacak?

17.09.2019 14:15

Pazartesi günü Brüksel'de Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi için toplanan AB bakanları hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal ettiği gerekçesi ile üye ülke Macaristan'ın durumunu görüştü.



Macaristan için daha önce Avrupa Komisyonu tarafından Lizbon antlaşmasının ihlallere karşı yaptırımları öngören 7. maddesi işletilmiş ve süreç başlamıştı ancak konu şimdiye kadar yalnızca Avrupa Parlamentosunda görülmüştü. Euronews.com'da Görüntüle