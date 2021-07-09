AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Hatay'da
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AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Hatay'da

AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Hatay'da
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

AVRUPA Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'da Danimarka Mülteci Konseyi'nin ofisini ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AVRUPA Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'da Danimarka Mülteci Konseyi'nin ofisini ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Hatay'a geldi. Büyükelçi Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Antakya ilçesindeki Danimarka Mülteci Konseyi'nin (DRC) ofisini ziyaret etti. Meyer-Landrut, burada Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Türkiye'deki Suriyelilerin korunma ihtiyaçlarına ilişkin karşılaşılan sorunları ele almayı amaçlayan programlarla ilgili bilgi aldı. Meyer-Landrut, 1 saat süren görüşme sonrası Dörtyol ilçesine geçip, Dörtyol Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu ardından Payas ilçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ni gezdi.


AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Hatay'da
AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Hatay'da
AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Hatay'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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