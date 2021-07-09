AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'da

İhlas Haber Ajansı / Necati İvgin - Haberler | Sağlık

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'da Büyükelçi Meyer-Landrut; bu proje gelecekteki hem Türk hastalar hem de Suriyeli mülteci hastalar için de önem taşıyor AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapımı devam devlet...

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'da

Büyükelçi Meyer-Landrut; bu proje gelecekteki hem Türk hastalar hem de Suriyeli mülteci hastalar için de önem taşıyor

HATAY - AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapımı devam devlet hastanesi ve yapımı devam eden devlet hastanesi inşaatında inceleme yaptı.

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Sağlık Bakanlığı'nın Fransız Kalkınma Ajansı ile imzaladığı protokol kapsamında, AB hibe desteğiyle yapılan devlet hastanesindeki inşaat süreci ile ilgili bilgiler aldı. Hastane inşat alanını gezen Büyükelçi Meyer-Landrut, "Sağlık bizim, Türkiye'deki Suriyeli mültecilere ve yerel halka yönelik desteğimizin öncelikli halkalarından birini oluşturmaktadır. Mevcut programımız kapsamında 780 milyon Euro'luk kısmı sağlık alanına yatırıldı. Biz bu çerçevede ayrıca Türkiye'de 177'den fazla göçmen sağlığı merkezini finansa ediyoruz. Bunun yanı sıra 430 ambulansın tedarik sürecinde finansman sağladık birde 2 tane hastane yapımını destekliyor ve finanse ediyoruz. Hastaneler den bir tanesi Kilis'te bir diğeri ise Hatay'da. Bu çerçevede bugün Hatay'da yapımı devam eden hastanenin inşaat sürecinde ne kadar ilerlediğini de görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu projeyi biz, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu hastane ile birlikte büyük bir mülteci nüfusu barındıran Hatay'da hastalara en modern şekilde bakım hizmetleri sağlanacak. Hem de burada bakılan hasta sayısı itibariyle de ikiye katlanmış olacak. Bu çerçevede ben bütün ortaklarımıza, Fransız kalkınma ajansına, Sağlık bakanlığı yetkililerine, hastane yönetimine ve inşaatta görev alan herkese teşekkür ediyorum. Bu gerçekten çok önemli bir proje hem doktorlar için, hem sağlık sitemi için son derece önemli bir proje onun yanı sıra aynı zamanda gelecekteki Türk ve Suriyeli mülteci hastalar açısından da önem taşıyor" dedi.

Büyükelçi Meyer-Landrut'a, Fransa Kalkınma Ajansı Türkiye Direktörü Serge Snrech, Dörtyol Hastanesi başhekimi Dr. Adem Takış ile hastane müdürü Hüseyin Metin eşlik etti.

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'da
AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'da
AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'da
AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Necati İvgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Kartal Tibet İbrahim Selim Serenay Sarıkaya
Spor Salih Uçan Arda Turan Mesut Özil Burak Elmas Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 21:34:54. #1.15#

title