AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Hatay'da (2)
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AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Hatay'da (2)

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Hatay'da (2)
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ İNŞAATINI GEZDİAB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Dörtyol ilçesindeki mevcut devlet hastanesi ve yapımı devam eden Dörtyol Devlet Hastanesi inşaatında inceleme yaptı.

DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ İNŞAATINI GEZDİ

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Dörtyol ilçesindeki mevcut devlet hastanesi ve yapımı devam eden Dörtyol Devlet Hastanesi inşaatında inceleme yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın Fransız Kalkınma Ajansı ile imzaladığı protokol kapsamında, AB hibe desteğiyle yapılan devlet hastanesindeki inşaat süreci ile ilgili bilgi alan Büyükelçi Meyer-Landrut, inşaat sürecinin hızla devam ettiğini ve bundan memnuniyet duyduğunu söyledi. Hastanenin yapımında katkısı olan tüm ortaklara ve hastane çalışanlarına teşekkür eden Meyer-Landrut, "Hem doktorlar için hem sağlık sistemi için son derece önemli bir proje. Fakat onların yanı sıra gelecekteki hem Türk hastalar hem de Suriyeli mülteci hastalar için için de önem taşıyor" dedi.Büyükelçi Meyer-Landrut'a, Fransa Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Serge Snrech, Dörtyol Hastanesi başhekimi Dr. Adem Takis ile hastane müdürü Hüseyin Metin eşlik etti.


AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Hatay'da (2)
AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Hatay'da (2)
AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Hatay'da (2)
AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Hatay'da (2)
AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Hatay'da (2)
AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Hatay'da (2)
AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Hatay'da (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Hatay'da (2) - Haberler
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