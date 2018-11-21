AB Delegasyonu Başkanı Berger, Yabancı Gazetecilerle Gaziantep'te

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, beraberindeki AB üyesi ülkelerden gazetecilerle BM Kadın Programı'nın SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, ?Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy eşliğinde AB üyesi ülkelerden gelen gazetecilerle BM Kadın Programı'nın SADA Merkezi'ndeki kurslarında eğitim gören Suriyeli kadınlarla görüşerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Suriyeli kadınların eğitim gördükleri sınıfları dolaşan Büyükelçi Berger, düzenlediği basın toplantısında, AB üyesi ülkelerden gazetecilerle birlikte İstanbul ve Gaziantep'i kapsayan 3 günlük gezi düzenlediklerini dile getirdi.

Gezinin son gününde, Gaziantep'teki SADA Merkezi'ne geldiklerini anlatan Berger, "Mülteci toplulukları arasında özel bir konuma sahip kadınlara yönelik hizmet veren SADA Merkezi'nde bulunmaktan çok memnunum. Burası ilk başta Japonya desteğiyle kurulan bir merkez. Proje AB'nin mültecilere yaptığı yardımın ilk ayağında desteklendi. Mülteci kadınlar, onların kız çocuklarına hizmet veren bir proje. Onların piyasada iş bulabilmelerine yönelik eğitimler almalarına yönelik bir proje. Burada sadece dil dersleri almıyorlar, mesleki becerilerini artıracak birtakım eğitimler de alıyorlar. Mutfak eğitimlerinden dikişe ve dil becerilerinin gelişmesine kadar farklı alanda kurslar görüyorlar. Bu program aynı zamanda mültecilerin insani yardımdan uzaklaşarak kendi ayaklarının üzerinde de durabilmelerini sağlayan projelere iyi bir örnek. Önce eğitim alıyorlar ardından iş gücüne katılım sağlayabiliyorlar" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aksoy ise Türkiye'de 3,5 milyonu aşkın Suriyeli bulunduğunu, Afganistan ve Irak gibi ülkelerden gelenlerle birlikte bu sayının 5 milyona çıktığını söyledi. Türkiye'nin, dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapan ülke olduğunu dile getiren ve Gaziantep'te resmi rakamlara göre 410 bin civarında mültecinin yaşadığını belirten Aksoy, "Bu da birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla. 8 yıl öncesinden 2023 projeksiyonunda ulaşması düşünülen nüfus sayısına ulaştık. Bu da beraberinde altyapı, yatırım anlamında belediyeler üzerinde ciddi bir baskı oluşmaya başladı. Nüfusumuzun 4'te 1'i Suriyeli mültecilerden oluşuyor" dedi.

? - Gaziantep