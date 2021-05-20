AB Delegasyon Başkanı Meyer: "Demiryolu Projesi bağlantının güçlenmesini sağlayacak"

AB Delegasyon Başkanı Meyer: "Demiryolu Projesi bağlantının güçlenmesini sağlayacak" Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı: "Türkiye tek başına Avrupa'dır" Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak 'Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'...

AB Delegasyon Başkanı Meyer: "Demiryolu Projesi bağlantının güçlenmesini sağlayacak"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı:

"Türkiye tek başına Avrupa'dır"

TEKİRDAĞ - Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak 'Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi' çalışmalarını incelemek üzere AB Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer ve eşi ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılan ziyarette Avrupa Birliği ve Türkiye'yi ayrı olarak değerlendiren AB Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer'e Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, "Türkiye tek başına Avrupa'dır" diyerek cevap verdi.

Halkalı-Kapıkule arasında devam eden demir yolu projesi hakkında görüş alışverişinde bulunmak ve inceleme yapmak üzere AB Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak Çerkezköy Tren İstasyonu'na yapılan ziyarette proje hakkında açıklamalarda bulunuldu.

"Türkiye merkezi ülke konumunda"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, "Bu projenin birçok boyutu var. Bu boyutlardan bir tanesi Türkiye ile Avrupa Birliği arasında olan işbirliği. Türkiye 1999 yılından itibaren resmi bir aday olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım öncesi mavi yardım adı altında fonlarından yararlanıyor. Bugünkü ziyaret edeceğimiz projede de Avrupa Birliği'nin yaklaşık 175 milyon avroluk katkısı söz konusu. Bu proje sayesinde Halkalı ile Kapıkule arasında ulaşım güçlendirilecek. Kargo taşımacılığı ile süre 8 buçuk saatten 3 buçuk saate inecek. Keza yolcu sürelerinde de 1 buçuk saate inecek. Bu çok önemli bir proje. Türkiye'nin Avrupa bağlantısı arasında merkezi bir ülke konumunda. Bizim için önemli bir proje. Demiryollarımıza teşekkür ediyoruz. Bu projeyi çok yakından takip ediyorlar. Avrupa Birliği'ne de desteklerinden olayı teşekkür ediyoruz. Türkiye Avrupa Birliği yolunda gerek hava gerek kara ve gerek demiryolu ile ilerlemeye devam edecektir" dedi.

Ardından Büyükelçi Meyer de, "Özellikle sürdürülebilirlik hedefleri açısından, Avrupa ile Türkiye'nin demiryolları hedeflerine ulaşması bakımından projenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu proje AB'nin desteklediği en büyük altyapı projelerinden biri" diye konuştu.

"İşbirliği daha da artacak"

Burada toplantı öncesi bir konuşma gerçekleştiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, "Türkiye Avrupa Birliği'nin birçok önemli projelerinden faydalanıyor. Bu projelerden bir tanesi de incelemeye gideceğimiz Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi. Bu proje önemli bir proje. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin içerisinde olduğu sınır ötesi projelerimiz ve işbirliğimiz var. Bu projelerin detayında da gerek atık suyu, gerek içme suyu, gerek Meriç Nehri'nden gelen taşkınların önlenmesi konusunda birçok projemiz var. Türkiye-Avrupa Birliği Mavi işbirliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde de olumlu gelişme kaydettirecektir. Bu projelerle işbirliğimizi daha da artıracağız. Çünkü, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin geçmişi ortak, geleceği ve çıkarları da ortak, umarız bu yönde daha olumlu ve sağlıklı adımlar atılır" ifadelerine yer verdi.

"Birçok ortak noktamız var"

Projenin iki taraf arasında işbirliğini daha da arttıracağını ifade eden Büyükelçi Meyer ise, "Daima ekonominin asıl nerede olduğunu görmeyi severim, hakkında okumaktan, konuşmaktan çok yerinde olmayı severim. Bakan Yardımcısı'nın da belirtmiş olduğu gibi birçok ortak noktamız var. Demiryolu hattı projesi de bu bağlantının güçlenmesini sağlayacak. Bu yıl Avrupa'da Demiryolu Yılı ilan edildi. Böylece bir aday ülkemizde de, dostumuz olan ülkede de işbirliğimizi geliştirmiş oluyor ve projemizi geliştirmiş oluyoruz. Sizlerin ihtiyaçlarını, karşılaştıkları sıkıntıları, ekonominin nereye ilerlediğini duymak da memnun eder" dedi.

"Türkiye tek başına Avrupa'dır"

Büyükelçinin konuşmasının ardından Kaymakçı, "Büyükelçinin sözlerine bir düzeltme yapmak istiyorum. Büyükelçi 'Türkiye ve Avrupa Birliği' demek istedi. Biz şu an Avrupa Birliği'nde değiliz ama Avrupa'dayız, Avrupa'yız, Türkiye ve Avrupa Birliği denmesini tercih ediyorum. Benim işim bu ama haklısınız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Gökçeli