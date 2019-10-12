AB'de Türkiye'ye karşı silah ambargosu girişimi

12.10.2019 01:17

Hollanda ve İsveç, AB genelinde bir ambargo kararı için kolları sıvarken, Alman Devlet Bakanı Roth, Almanya'nın Türkiye'ye silah satışını durdurması çağrısında bulundu.Almanya'nın AB'den Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Suriye harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah satışının durdurulmasını talep etti. Alman Yazı İşleri Ağı (RNDR) gazetelerine konuşan bakan Roth, "Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye askeri saldırısı kabul edilemez ve bu federal hükümeti yeniden durum değerlendirmesi yapmaya zorlamalı" dedi. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eş başkanlığı için devam eden yarıştaki adaylardan biri olan Roth, "Kürt bölgelerine saldırı devam ettiği müddetçe Almanya silah ihraç etmemeli" diye konuştu.



Roth, daha önce satışına onay verilmiş silah ve savunma sanayi ürünlerinin sevkiyatının da durdurulmasını öngören bir moratoryum getirilmesi çağrısında bulundu.



Yaptırımlar AB gündeminde



Öte yandan Türkiye'ye Suriye harekatına son verme çağrısı yapan AB'de Türk hükümetine yaptırım uygulanması konusunda yürütülen diplomasi trafiği hız kazandı.



Türkiye'ye yaptırım dosyası, Lüksemburg'da Pazartesi günü üye ülke dışişleri bakanlarının ön hazırlık toplantısında masaya yatırılacak. Son sözü ise Perşembe günü Brüksel'de bir araya gelecek olan üye ülke hükümet başkanları söyleyecek.



"Tabii ki cezai önlemler masada" açıklamasını yapan Fransa'nın Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Amelie de Montchalin'den sonra dikkat çekici bir açıklama da İsveç ve Hollanda'dan geldi. Ambargo tartışılacak



İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin "AB genelinde uygulanacak bir silah ambargosu kararı" için çaba göstereceğini açıkladı. Sveriges adlı radyonun yayınına katılan bakan Linde, durumun daha kötüye gitmesi halinde de ekonomik ya da belirli kişileri hedef alacak yaptırımları, kısıtlayıcı önlemleri gündeme getirebileceklerini duyurdu. İsveçli bakan geçen yıl ile bu yıl Türkiye'ye herhangi bir silah ihracatı onayı vermediklerini de sözlerine ekledi. Hollanda Başbakan Yardımcısı Hugo de Jong ise, Pazartesi günü yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un diğer mevkidaşlarına silah satışlarının askıya alınması dahil Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısı yapacağını duyurdu.



Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı askeri harekatın ardından Norveç ve AB üyesi Finlandiya, Türkiye'ye silah ihracatını durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.



Reuters, dpa/ DA, BK



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