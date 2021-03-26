AB'de turizm yarıya indi
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AB'de turizm yarıya indi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
AB'de turizm yarıya indi

2020 yılında turizm, seyahat ve alınan diğer tedbirler kapsamında Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörler arasında yer alırken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında turistik konaklama işletmelerinde geçirilen gece sayısı 2019 yılına oranla yüzde 52 düşüşle 1,4 milyar oldu.

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2020 yılında turizm, seyahat ve alınan diğer tedbirler kapsamında Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörler arasında yer alırken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında turistik konaklama işletmelerinde geçirilen gece sayısı 2019 yılına oranla yüzde 52 düşüşle 1,4 milyar oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, turizm istatistikleri belli oldu. Böylelikle 2020 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında turistik konaklama işletmelerinde geçirilen gece sayısı 2019 yılına oranla yüzde 52 düşüşle 1,4 milyar oldu. Bu rakama bakıldığında 2006 yılından bugüne en düşük seviyesinde olduğu kaydedildi. Geçen yıl bu durumdan en çok etkilenen ülkeler yüzde 70'i aşan düşüşle Kıbrıs, Yunanistan ve Malta olarak belirlendi. Ölçeğin diğer ucuna bakıldığında ise en az düşüşün yüzde 35 ile Hollanda ve Danimarka'da olduğu gözlendi.

Ajans Press, turizm ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl turizm ile alakalı basına 165 bin 341 haber yansıdığı tespit edildi. Covid-19 sebebiyle ülkemizdeki turizmde büyük oranda etkilenirken, 2020 yılında gecelik konaklama 95,3 milyon olurken, 2019 yılına oranla yüzde 54,9 düşüş yaşadığı kaydedildi. Ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı ise 15,9 milyon olurken, yüzde 69,2 gibi büyük bir düşüş yaşandığı gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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