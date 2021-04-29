AB'de ticari araç satışları martta hızlı yükseldi
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AB'de ticari araç satışları martta hızlı yükseldi

AB'de ticari araç satışları martta hızlı yükseldi
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95,3 artış gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95,3 artış gösterdi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin mart ayına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri martta, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 95,3 artarak 204 bin 46 seviyesine çıktı.

Söz konusu satış miktarı 2020 yılının mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sıkı kapanmalar nedeniyle 104 bin 480 seviyesine inmişti.

AB ülkeleri arasında mart ayında ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre İtalya'da yüzde 215,3, Fransa'da yüzde 166,7, İspanya'da yüzde 151,7 ve Almanya'da yüzde 34,2 arttı.

AB üyesi 27 ülke arasında mart ayında en fazla yeni ticari araç Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 52 bin 630, Almanya'da 37 bin 743, İtalya'da 20 bin 895 ve İspanya'da 20 bin 199 ticari vasıta tescil edildi.

Öte yandan, AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Mart 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,6 artarak 501 bin 703'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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