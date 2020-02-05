AB'de sera gazı salınımının düşürülmesi için et ürünlerine zam yapılmalı mı?
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AB'de sera gazı salınımının düşürülmesi için et ürünlerine zam yapılmalı mı?

Hollandalı “Gerçek Hayvansal Protein Fiyat Koalisyonu” tarafından hazırlanan raporda, sera gazı salınımının düşürülmesi için et tüketiminin 2030 yılına kadar yüzde 70 azaltılması ve bunun için et ürünlerine AB içinde yeni vergiler konması istendi.

05.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:24
AB'de sera gazı salınımının düşürülmesi için et ürünlerine zam yapılmalı mı?

'da, (AB) içinde sera gazı salınımının düşürülmesi için et ürünlerine zam yapılması istendi.


Hollandalı "Gerçek Hayvansal Protein Fiyat Koalisyonu" tarafından hazırlanan bir raporda, sera gazı salınımının düşürülmesi için et tüketiminin 2030 yılına kadar yüzde 70 azaltılması ve bunun için et ürünlerine AB içinde yeni vergiler konması istendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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