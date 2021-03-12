AB'de sanayi üretimi ocakta yüzde 0,7 arttı
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AB'de sanayi üretimi ocakta yüzde 0,7 arttı

12.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:23
AB'de sanayi üretimi ocakta yüzde 0,7 arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 yükseldi.

Avrupa Birliği'nde (AB) sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nde ocak ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocakta önceki aya kıyasla yüzde 0,8, Ocak 2020'ye göre de yüzde 0,1 arttı.

AB'de sanayi üretimi, ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 0,7, 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 0,3 yükseldi.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 3,8 ile Lüksemburg'da, yüzde 3,4 ile Yunanistan ve Fransa'da ve yüzde 3,1 ile Belçika'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde en fazla düşüş ise yüzde 1,5 ile Estonya ve Letonya'da, yüzde 1,3 ile Portekiz'de ve yüzde 0,7 ile İspanya'da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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