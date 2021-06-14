AB'de sanayi üretimi nisanda yüzde 0,5 arttı
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AB'de sanayi üretimi nisanda yüzde 0,5 arttı

AB'de sanayi üretimi nisanda yüzde 0,5 arttı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği'nde (AB) sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 yükseldi.

Avrupa Birliği'nde (AB) sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nde nisan ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,8, 2020'nin aynı ayına göre de yüzde 39,3 arttı.

AB'de sanayi üretimi, nisanda aylık yüzde 0,5, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 38,7 yükseldi.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 7,4 ile Belçika'da, yüzde 5,6 ile Malta'da ve yüzde 4,4 ile Estonya'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde en fazla düşüş ise yüzde 3,8 ile Danimarka'da, yüzde 3,2 ile Macaristan'da ve yüzde 2,4 ile Litvanya'da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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