AB'de saatlik iş gücü maliyeti ikinci çeyrekte yükseldi - Haberler Ekonomi
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AB'de saatlik iş gücü maliyeti ikinci çeyrekte yükseldi

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
AB'de saatlik iş gücü maliyeti ikinci çeyrekte yükseldi

Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşadığı ikinci çeyrekte 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı.

Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşadığı ikinci çeyrekte 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkeler ve Avro Bölgesi'nde 2021 ikinci çeyreğine ilişkin saatlik İşçi maliyetleri verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

AB üyesi 27 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti, yılın ikinci çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,6 yükseldi.

Saatlik iş gücü maliyetleri birinci çeyrekte AB'de yüzde 1,6, Avro Bölgesi'nde yüzde 1,3 artmıştı.

AB ülkeleri içinde ikinci çeyrekte işçi maliyetleri Fransa'da yüzde 0,1, arttı. Almanya'da sabit kalan işçi maliyetleri İspanya'da yüzde 3,7 ve İtalya'da yüzde 4 geriledi.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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