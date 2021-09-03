AB'de perakende satışlar temmuzda geriledi

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 azaldı.

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 2,3 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,1 artış gösterdi.

AB'de de perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 azalırken, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 3,8 yükseldi.

AB ülkeleri arasında temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 2,5 ile Hırvatistan'da, yüzde 2,3 ile Malta'da ve yüzde 2,2 ile Lüksemburg'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 5,9 ile İrlanda'da, yüzde 5,1 ile Almanya'da ve yüzde 3,9 ile Avusturya'da belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker