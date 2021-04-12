AB'de perakende satışlar şubatta yükseldi
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AB'de perakende satışlar şubatta yükseldi

Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
AB'de perakende satışlar şubatta yükseldi

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 artış kaydetti.

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Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 artış kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 3 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,9 geriledi.

AB'de ise perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 yükselirken, 2020'nin aynı dönemine göre ise yüzde 2,2 düştü.

AB ülkeleri arasında şubatta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 28,2 ile Avusturya'da, yüzde 16,4 ile Slovenya'da ve yüzde 8,4 ile İtalya'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 1,5 ile Malta'da, yüzde 1,2 ile Fransa ve Macaristan'da belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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