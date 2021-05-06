AB'de perakende satışlar martta arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB'de perakende satışlar martta arttı

AB'de perakende satışlar martta arttı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 yükseldi.

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin mart ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar martta şubat ayına kıyasla yüzde 2,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 12 artış gösterdi.

AB'de de perakende satışlar, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6, 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 11,6 yükseldi.

AB ülkeleri arasında martta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 22,5 ile Danimarka'da, yüzde 8,4 ile Hollanda'da, yüzde 7,7 ile Almanya ve Litvanya'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 4 ile Hırvatistan'da, yüzde 2,2 ile Polonya'da ve yüzde 1,9 ile Avusturya'da belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını vuran Liechtenstein Prensi zor durumda! Aktivistler peşini bırakmıyor
Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını vuran Liechtenstein Prensi zor durumda! Aktivistler peşini bırakmıyor
Türkiye'de iki doz korona aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti
Türkiye'de iki doz korona aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti
İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi! Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor
İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi! Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Faik Öztrak Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cansu Dere Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Gomes Cyle Larin Gökhan Töre Serdar Aziz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AB'de perakende satışlar martta arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 14:17:26. #1.16#

title