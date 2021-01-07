AB'de perakende satışlar kasımda sert düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AB'de perakende satışlar kasımda sert düştü

07.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:48
AB'de perakende satışlar kasımda sert düştü

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı kasımda bir önceki aya göre yüzde 5'lik düşüş gösterdi.

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı kasımda bir önceki aya göre yüzde 5'lik düşüş gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 6,1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,9 azaldı.

AB'de ise perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 5, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 2 düştü.

AB ülkeleri arasında kasımda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 2,6 ile Hollanda, yüzde 2,5 ile Hırvatistan ve yüzde 1,9 ile Almanya'da gerçekleşti.

Perakende satışlarda en sert düşüş ise yüzde 18 ile Fransa, yüzde 15,9 ile Belçika ve yüzde 9,9 ile de Avusturya'da belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pınar Gültekin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Enis Arıkan Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB'de perakende satışlar kasımda sert düştü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 14:09:09. #1.14#
title