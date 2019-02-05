AB'de Perakende Satışlar Düştü

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,4 düşüş gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin Aralık 2018 perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 1,6 azalırken, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 yükseldi.

AB'de ise perakende satışlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 düşerken, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 1,2 artış kaydetti.

AB ülkeleri arasında aralıkta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 0,7 ile Avusturya, yüzde 0,6 ile Portekiz ve yüzde 0,5 ile İrlanda'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla düşüş ise yüzde 4,3 ile Almanya ve yüzde 2,5 ile İsveç'te ölçüldü.

Kaynak: AA