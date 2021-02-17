AB'de otomobil satışları ocakta sert düştü
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AB'de otomobil satışları ocakta sert düştü

17.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:07
AB'de otomobil satışları ocakta sert düştü

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin katı biçimde uygulandığı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azaldı.

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin katı biçimde uygulandığı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azaldı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ocak ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, ocakta 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 24 düşerek 726 bin 491'e geriledi.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 51,5, Avusturya'da yüzde 38,4, Almanya'da yüzde 31,1, Belçika'da yüzde 27,2, Hollanda'da yüzde 20, İtalya'da yüzde 14 ve Fransa'da yüzde 5,8 azaldı.

AB üyesi 27 ülke arasında ocak ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 169 bin 754, İtalya'da 134 bin 1, Fransa'da 126 bin 380 ve İspanya'da 41 bin 966 yeni otomobil tescil edildi.

Üreticilere göre, ocak ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 186 bin 889 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu toplam 164 bin 575 otomobil sattı. Renault Grubu ise 74 bin 132 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

AB ülkelerinde ocak ayında en fazla satılan otomobil markaları 82 bin 35 ile Volkswagen, 56 bin 641 ile Peugeot, 47 bin 743 ile Toyota, 46 bin 431 ile Renault, 44 bin 332 ile BMW, 43 bin 10 ile Skoda ve 42 bin 589 ile Mercedes oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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