AB'de otomobil satışları martta hızlı arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB'de otomobil satışları martta hızlı arttı

AB'de otomobil satışları martta hızlı arttı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,3 yükseldi.

Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,3 yükseldi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin mart ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, martta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 87,3 artarak 1 milyon 62 bin 446'ya çıktı.

Söz konusu satış miktarı 2020 yılı mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sıkı kapanmalar nedeniyle 567 bin 253 seviyesine inmişti.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre İtalya'da yüzde 497,2, Fransa'da yüzde 191,7, İspanya'da yüzde 128 ve Almanya'da yüzde 35,9 arttı.

AB üyesi 27 ülke arasında mart ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 292 bin 349, Fransa'da 182 bin 774, İtalya'da 169 bin 684 ve İspanya'da 85 bin 819 yeni otomobil tescil edildi.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Mart 2021'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artarak 2 milyon 560 bin 330'a çıktı.

Üreticilere göre, mart ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 269 bin 35 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 251 bin 489 otomobil sattı. Renault Grubu ise 98 bin 659 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Müge Anlı Cansu Dere Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Arda Turan Caner Erkin Metin Oktay Hakan Arslan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AB'de otomobil satışları martta hızlı arttı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 09:57:04. #1.16#

title