AB'de otomobil satışları eylülde arttı

16.10.2019 11:11

Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 genişleyerek 1 milyon 249 bin 403 adet seviyesine ulaştı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bu yılın eylül ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artarak 1 milyon 249 bin 403 adet oldu.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Eylül 2019'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azalarak 11 milyon 769 bin 175 seviyesinde gerçekleşti.

AB üyesi 28 ülke arasında eylül ayında en fazla yeni otomobil İngiltere'de trafiğe çıktı. Bu dönemde İngiltere'de 343 bin 255, Almanya'da 244 bin 622, Fransa'da 173 bin 443, İtalya'da 142 bin 136 ve İspanya'da 81 bin 751 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, eylül ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 250 bin 402 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 205 bin 742 otomobil sattı. Renault Grubu ise 121 bin 461 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA