AB'de Mayıs Ayı Otomobil Satışları
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AB'de Mayıs Ayı Otomobil Satışları

AB'de Mayıs Ayı Otomobil Satışları
Habermetre - Haberler | Toplum

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin Mayıs ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin Mayıs ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, Mayısta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 53, 4 artarak 891 bin 665'e ulaştı.

Söz konusu satış miktarı 2020 yılı Mayıs ayında koronavirüs ve alınan tedbirler nedeniyle 581 bin 186 seviyesinde gerçekleşmişti.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 177, 8, Fransa'da yüzde 46, 4, İtalya'da yüzde 43 ve Almanya'da yüzde 37, 2 arttı.

AB üyesi 27 ülke arasında Mayıs ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 230 bin 635, İtalya'da 142 bin 730, Fransa'da 141 bin 40 ve İspanya'da 95 bin 403 yeni otomobil tescil edildi.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Mayıs 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29, 5 artarak 4 milyon 314 bin 264'e çıktı.

Üreticilere göre, Mayıs ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 251 bin 78 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 199 bin 775 otomobil sattı. Renault Grubu ise 84 bin 996 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

Kaynak: dünya

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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