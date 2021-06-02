AB'de Kovid-19'a karşı uygulanan aşı dozu sayısı 250 milyonu geçti
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AB'de Kovid-19'a karşı uygulanan aşı dozu sayısı 250 milyonu geçti

AB'de Kovid-19'a karşı uygulanan aşı dozu sayısı 250 milyonu geçti
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı dozu sayısı 250 milyonu aştı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı dozu sayısı 250 milyonu aştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadaki paylaşımında, yaklaşık 450 milyon nüfuslu AB ülkelerinde uygulanan doz miktarının 250 milyonu geçtiğini duyurdu.

Von der Leyen, AB'de aşılamaların başladığı yıl başından bu yana iki dozu birden olanların sayısının ise 80 milyonu bulduğunu belirtti.

Von der Leyen, AB ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'ini temmuzda aşılamış olma hedefine doğru ilerlediklerini kaydetti.

AB yönetimi, BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay çıkmasının ardından gençlerin de sonbahar aylarında aşılanmasını hedefliyor.

AB yönetimi, bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson ile 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı için sözleşme imzaladı.

AB ülkelerinde şu ana kadar onay almış aşılardan ağırlıklı olarak BioNTech-Pfizer'ın yanı sıra AstraZeneca, Moderna ve Johnson and Johnson aşıları kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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