AB'de koronavirüs maratonu başladı: Kurtarma programı ve bütçeyi görüşülecek Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları başladı.

Belçika 'nın başkenti Brüksel 'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları başladı. Masada ise salgının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma paketi yer alıyor.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin liderleri, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programını ve gelecekteki bütçeyi müzakere etmek için müzakereye başladı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen zirvenin ikinci gün oturumları başladı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, AB bütçe görüşmeleri sırasında, ülkelere verilen hibelerin 500 milyardan 450 milyar euroya azaltılmasını öngören bir uzlaşma anlaşması önerdi. 27 AB ülkesi arasındaki müzakerelerde oluşan çıkmazı sona erdirmek üzere tasarlanan revize plan kapsamında, 750 milyar euro planın kalan 300 milyarının kredi şeklinde dağıtılacağı belirtiliyor.

ZORLU GEÇEN MÜZAKERE

Öte yandan, liderleri, koronavirüs krizinin başlangıcından bu yana ilk defa fiziksel olarak bir araya getiren zirvede, salgının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan toplam 750 milyar euroluk ekonomik kurtarma programı ile yaklaşık 1 trilyon euroluk AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek 'Çok Yıllı Mali Çerçeve' taslağı ele alınacak.

- Belçika

Kaynak: DHA