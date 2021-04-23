AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı arttı
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AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı arttı

AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı arttı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği'nde (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamu borcunun Gayri Safi Yurt içi Hasıla'ya (GSYH) oranı 2020'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 90,7'ye çıktı.

Avrupa Birliği'nde (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamu borcunun Gayri Safi Yurt içi Hasıla'ya (GSYH) oranı 2020'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 90,7'ye çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı dördüncü çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini yayımladı.

Buna göre, 27 üyeli AB'de 2020 üçüncü çeyrekte yüzde 89,7 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, son çeyrekte yüzde 90,7'ye yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de kamu borcunun GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 97,2'den 98'e çıktı.

Söz konusu oran 2019 dördüncü çeyrekte AB'de yüzde 77,5, Avro Bölgesi'nde yüzde 83,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

AB üyesi ülkeler arasında 2020 dördüncü çeyrekte kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülkeler yüzde 205,6 ile Yunanistan, yüzde 155,8 ile İtalya, yüzde 133,6 ile Portekiz, yüzde 120 ile İspanya, yüzde 118,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 115,7 ile Fransa ve yüzde 114,1 ile Belçika olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 18,2 ile Estonya, yüzde 24,9 ile Lüksemburg ve yüzde 25 ile Bulgaristan olarak sıralandı.

Bütçe açığının GSYH'ye oranı yükseldi

AB'de 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 6,1 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 7,5 seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde de bütçe açığının GSYH'ye oranı aynı dönemde yüzde 6,4'ten yüzde 8'e tırmandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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