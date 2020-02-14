AB'de istihdam 4. çeyrekte yüzde 0,2 yükseldi

14.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:28

Avrupa Birliği'nde (AB), mevsimsellikten arındırılmış istihdam 2019'un 4'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Avro Bölgesi'nin ve 27 üyeli AB'nin 2019 yılı 4'üncü çeyrek mevsimsellikten arındırılmış istihdam verilerini yayınladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde istihdam yılın 4'üncü çeyreğinde 3'üncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. İstihdam, 2018'in 4'üncü çeyreğine kıyasla da yüzde 1 artış gösterdi.

27 üye ülkeden oluşan AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, 4'üncü çeyrekte 3'üncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 artış kaydederken, 2018'in 4'üncü çeyreğine kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Böylece, 2019 yılında istihdam Avro Bölgesi'nde yüzde 1,1, AB'de ise yüzde 1 artış kaydetti.

Kaynak: AA