AB'de istihdam 2020'de düştü
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AB'de istihdam 2020'de düştü

AB'de istihdam 2020'de düştü
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği'nde (AB) istihdam, 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önceki yıla kıyasla yüzde 0,7 azaldı.

Avrupa Birliği'nde (AB) istihdam, 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önceki yıla kıyasla yüzde 0,7 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 27 ülkenin 2020 yılı istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yaşayan 20-64 yaş arası nüfusun 2020 yılındaki istihdam oranı 2019 yılına göre yüzde 0,7 gerileyerek yüzde 72,4 oldu.

Söz konusu dönemde istihdam oranı erkelerde yüzde 79'dan yüzde 78,1'e, kadınlarda ise yüzde 67,3'ten yüzde 66,8'e geriledi.

AB ülkeleri arasında en yüksek istihdam oranı İsveç'te belirlendi. İstihdam oranı İsveç'te yüzde 80,8, Almanya'da yüzde 80,1, Hollanda'da yüzde 80, Çekya'da yüzde 79,7, Norveç ve Estonya'da yüzde 78,8 olarak ölçüldü.

AB ülkeleri arasında en düşük istihdam oranı ise yüzde 61,1 ile Yunanistan'da, yüzde 62,6 ile İtalya'da, yüzde 65,7 ile İspanya'da, yüzde 66,9 ile Hırvatistan'da ve yüzde 70 ile Belçika'da belirlendi.

İstihdam oranı 2020 yılında en fazla düşen ülkeler yüzde 2,3 ile İspanya, yüzde 1,7 ile İrlanda ve yüzde 1,6 ile Bulgaristan olurken en hızlı artan ülkeler ise yüzde 0,6 ile Malta ve Polonya oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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