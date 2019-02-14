AB'de İstihdam 2018'in 4'üncü Çeyreğinde Yüzde 0,2 Arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) mevsimsellikten arındırılmış istihdam, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 artış kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış istihdam, 2018'in 4'üncü çeyreğinde 3'üncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. İstihdam, önceki yılın 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,2 artış gösterdi.

28 üye ülkeden oluşan AB'de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, 4'üncü çeyrekte 3'üncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 artış kaydederken, önceki yılın 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,2 yükseldi.

Böylece istihdam geçen yıl Avro Bölgesi'nde yüzde 1,4, AB'de de yüzde 1,3 arttı.

Kaynak: AA