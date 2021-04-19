AB'de inşaat üretimi şubatta düştü
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AB'de inşaat üretimi şubatta düştü

AB'de inşaat üretimi şubatta düştü
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin katı biçimde uygulandığı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.

Avrupa Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin katı biçimde uygulandığı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1, 2020'nin şubat ayına göre de yüzde 5,8 geriledi.

AB'de ise inşaat üretimi, şubatta önceki aya göre yüzde 1,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,4 düşüş gösterdi.

AB ülkeleri arasında inşaat üretiminde aylık bazda en fazla artışın görüldüğü ülkeler yüzde 9,2 ile İsveç, yüzde 8,8 ile Avusturya ve yüzde 2,3 ile Romanya oldu. En fazla düşüş ise yüzde 11,7 ile Macaristan, yüzde 6,9 ile Polonya, yüzde 6 ile Fransa ve Slovakya'da gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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