AB'de inşaat üretimi Aralık 2020'de yüzde 3,3 düştü

Avrupa Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin katı biçimde uygulandığı geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 azaldı.

Avrupa Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin katı biçimde uygulandığı geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin Aralık 2020 dönemine ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,7, 2019'un aralık ayına göre de yüzde 2,3 geriledi.

AB'de ise inşaat üretimi, aralıkta önceki aya göre yüzde 3,3, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,1 düşüş gösterdi.

Böylece 2020 yılında inşaat üretimi ortalaması önceki yıla göre Avro Bölgesi'nde yüzde 5,7, AB'de de yüzde 5 azaldı.

AB ülkeleri arasında inşaat üretiminde aylık bazda en fazla artışın görüldüğü ülkeler yüzde 9,1 ile Slovakya, yüzde 2,2 ile Romanya, yüzde 1,9 ile Polonya ve yüzde 1,8 ile İspanya oldu. En fazla düşüş ise yüzde 13,1 ile Slovenya, yüzde 8,6 ile Fransa ve yüzde 3,2 ile Almanya'da gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker