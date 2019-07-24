AB'de 'göçmenleri paylaşma' tartışması
Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin üye devletlere paylaşılmasını öngören plan Avrupa Birliği ülkelerini böldü.
Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin üye devletlere paylaşılmasını öngören plan Avrupa Birliği ülkelerini böldü.
Kaynak: Dunya.com
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