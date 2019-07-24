AB'de 'göçmenleri paylaşma' tartışması

Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin üye devletlere paylaşılmasını öngören plan Avrupa Birliği ülkelerini böldü.

AB'de 'göçmenleri paylaşma' tartışması

Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin üye devletlere paylaşılmasını öngören plan Avrupa Birliği ülkelerini böldü.

Kaynak: Dunya.com

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