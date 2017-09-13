AB'de Gdo'ya Vize Çıktı

Avrupa Adalet Divanı, AB üyesi ülkelerin acil tedbirlerle genetiği değiştirilmiş mısır tohumu ekimini yasaklayamayacağına hükmetti.

AB'de Gdo'ya Vize Çıktı

Avrupa Adalet Divanı, AB üyesi ülkelerin acil tedbirlerle genetiği değiştirilmiş mısır tohumu ekimini yasaklayamayacağına hükmetti.

Kaynak: Dunya.com