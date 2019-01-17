AB'de Enflasyon Aralıkta Yüzde 1,7'ye İndi

Avrupa Birliği'nde (AB) yıllık enflasyon, 2018'in aralık ayında yüzde 1,7'ye düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin aralık ayı yıllık enflasyon verilerini yayınladı.

Buna göre, AB'de kasımda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 1,7'ye geriledi.

Avro Bölgesi'nde ise bir önceki ay yüzde 1,9 olan enflasyon, aralıkta yüzde 1,6'ya indi.

AB üyesi ülkeler arasında aralık ayında en yüksek enflasyon yüzde 3,3 ile Estonya, yüzde 3 ile Romanya ve yüzde 2,8 ile Macaristan'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde 0,6 ile Yunanistan ve Portekiz, yüzde 0,7 ile de Danimarka'da ölçüldü.

Enflasyon oranı aralıkta Almanya'da yüzde 1,7, Fransa'da yüzde 1,9, İngiltere'de yüzde 2,1 ve İtalya'da yüzde 1,2 olarak belirlendi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

Kaynak: AA