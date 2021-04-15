AB'de bu kez başka bir diplomatik protokol sorunu
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AB'de bu kez başka bir diplomatik protokol sorunu

Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
AB'de bu kez başka bir diplomatik protokol sorunu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'nın bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği davet mektubuna, von der Leyen'in Özel Kalem Müdürü'nün cevap yazdığı, bunun protokole aykırı olduğu belirtildi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'nın bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği davet mektubuna, von der Leyen'in Özel Kalem Müdürü'nün cevap yazdığı, bunun protokole aykırı olduğu belirtildi.

Basındaki haberlere göre, Zelenskiy, von der Leyen'i gönderdiği mektupla, 23-24 Ağustos'taki Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlamalarına ve Ukrayna'nın bağımsızlığına destek amacıyla ilk kez düzenlenecek "Kırım Platformu" zirve toplantısına davet etti.

Diplomatik protokol gereği resmi davete von der Leyen'in yanıt vermesi gerekirken, Özel Kalem Müdürü Björn Seibert'in kendi imzasıyla AB Komisyonu Başkanı'nın üzüntülerine ifade ederek, davete icabet edemeyeceği yönünde cevap yazdığı bildirildi.

Seibert'in mektupta, "Başkan von der Leyen, başarılı bir zirve için en iyi dileklerini sunmamı, size ve Ukrayna halkına bu önemli yıl dönümünde tebriklerimi iletmemi istedi." ifadesini kullandığı belirtildi.

Rusya karşısında Ukrayna'ya destek vermesi beklenen von der Leyen, daveti reddettiği için eleştirildi.

Davete icabet edememe gerekçesi olarak gösterilen "yoğun gündemin" normalde tatil dönemi olan ve AB kurumlarının kapalı olduğu ağustos ayı için çok da geçerli bir sebep sayılamayacağı yorumları yapıldı.

Von der Leyen'in Sözcüsü Eric Mamer, eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, Seibert'in cevap mektubunun Ukrayna makamlarına henüz gönderilmediğini söyledi.

Cevap mektubunun tarihinin Ursula von der Leyen'in Türkiye ve Ürdün'e düzenlediği seyahate rastladığını aktaran Mamer, von der Leyen'in bir mektup yazarak göndereceğini bildirdi. Mamer, AB olarak Ukrayna'ya desteklerini de defalarca dile getirdiklerini ifade etti.

Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmedeki oturma düzeni ve protokol olayı, AB çevrelerinde günlerce tartışılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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