AB'de başkanlık pozisyonları için uzlaşmaya varılması

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin başkanlık pozisyonlarında anlaşmaya varmasının, Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çekya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu ülkeleri için başarı olduğunu söyledi.

Başbakan Orban, Brüksel'de yapılan AB liderleri toplantısında başkanlık pozisyonlarına atanacak isimlerin belirlenmesinin ardından Macaristan kamu televizyonu M1'e yaptığı açıklamada, görüşmelerin tüm ülkeler için önemli olduğunu ve bu yüzden gergin geçtiğini kaydetti.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş'in, zorlu süreç boyunca Vişegrad Grubu ülkelerini bir arada tuttuğuna işaret eden Orban, "Önemli bir başarı kazandık. Uluslararası siyasette her zaman yeni tartışmalı konular çıkıyor ama artık biz de güçlüyüz. Çünkü kendi istediğimizi gerçekleştirebildik." dedi.

Orban, AB Komisyonu Başkanlığı adaylarından Avrupa Halk Partisi (EPP) adayı Manfred Weber ve Sosyal Demokratların (S&D) adayı Frans Timmermans'ın, Macaristan'a ve Macarlara saygı duymadığını ileri sürdü.

AB Komisyonu Başkanlığına Weber ve Timmermans'ın yerine Ursula von der Leyen'in seçilmesini kendileri açısından başarı olarak niteleyen Orban, "AB Komisyonu Başkanlığı için adı geçen iki siyasetçinin seçilmesi Macaristan için çok kötü olurdu. Onlar daha önce Macarlara ve Macaristan'a saygı duymadıklarını ispatlamışlardı." diye konuştu.

Kaynak: AA