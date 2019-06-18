AB'de Arnavutluk ve K. Makedonya çıkmazı: Kıbrıs'tan Türkiye'ye daha sert tepki talebi

Avrupa Birliği ülkeleri Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerinin başlatılması konusunda büyük anlaşmazlık içinde. Konuya ilişkin yürütülen görüşmelerde Kıbrıs, Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesinde sürdürdüğü petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına yönelik uyarıda bulundu. AB'den Ankara'ya daha sert tutum sergilememesi halinde her tür anlaşmayı veto edeceğini duyurdu.

AB ülkeleri neden anlaşamıyor ?

Avrupa Birliği geçtiğimiz yıl Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a yeşil ışık yakarak katılım müzakerelerine haziran ayında başlanabileceğini duyurmuştu. Ancak süreç planlandığı gibi işlemiyor. Fransa ve Hollanda başta olmak üzere birçok ülke geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması için kaygılarını dile getiriyor ve acele edilmemesi için Brüksel'e baskı yapıyor. Arnavutluk konusunda yolsuzluk ve organize süç örgütlerine karşı daha fazla reform talep ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle