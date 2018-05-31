AB'de 527 Milyar Adet Sigara Üretildi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2016 yılında toplam 527 milyar adet sigara üretimi gerçekleştirildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla sigara üretim verilerini paylaştı. Buna göre, AB üyesi 28 ülkede 2016 yılında sigara üretimi bir önceki yıla göre 36 milyar azalarak 527 milyara geriledi.

AB'de kişi başına düşen sigara üretim miktarı yıllık yaklaşık 50 pakete ulaşırken bunun toplam üretim değeri 6,2 milyar avroyu buldu.

Üye ülkeler arasında sigara üretiminde ilk sırayı Almanya aldı. Söz konusu dönemde Almanya 168 milyar adetle AB'nin toplam sigara üretiminin yüzde 32'sini gerçekleştirdi.

Almanya'yı sigara üretiminde en yakın 99 milyar adetle Polonya, 77 milyar adetle Romanya, 31 milyar adetle Yunanistan, 27 milyar adetle Portekiz ve 21 milyar adetle Bulgaristan izledi.