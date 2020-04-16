AB, Covid-19 ile mücadelede yardımda geç kaldığı için İtalya'dan ikinci kez özür diledi
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Ursula von der Leyen, İtalya, Roma, Dünya

AB, Covid-19 ile mücadelede yardımda geç kaldığı için İtalya'dan ikinci kez özür diledi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen koronavirüs salgınına hazırlıksız yakalandıkları ve İtalya'ya başından bu yana gerekli desteği sağlayamadıkları için Roma'dan ve İtalyanlardan bir kez daha özür diledi.

16.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:12

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen koronavirüs salgınına hazırlıksız yakalandıkları ve İtalya'ya başından bu yana gerekli desteği sağlayamadıkları için Roma'dan ve İtalyanlardan bir kez daha özür diledi. View on euronews

AB, Covid-19 ile mücadelede yardımda geç kaldığı için İtalya'dan ikinci kez özür diledi
Kaynak: Euronews.com

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