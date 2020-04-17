AB Covid-19 aşısının bulunması için internet üzerinden uluslararası bağış konferansı düzenleyecek Avrupa Birliği 4 Mayıs tarihinde Covid-19 salgınını durdurabilecek aşının bulunmasını hızlandırmak amacıyla internet üzerinden bağış konferansı düzenleyecek.

Avrupa Birliği 4 Mayıs tarihinde Covid-19 salgınını durdurabilecek aşının bulunmasını hızlandırmak amacıyla internet üzerinden bağış konferansı düzenleyecek.

Hükümetlere ve kurumlara çağrıda bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Umarım dünyanın dört bir tarafında bulunan devlet ve organizasyonlar çağrımıza kulak verir." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle