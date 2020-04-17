AB Covid-19 aşısının bulunması için internet üzerinden uluslararası bağış konferansı düzenleyecek
Avrupa Birliği 4 Mayıs tarihinde Covid-19 salgınını durdurabilecek aşının bulunmasını hızlandırmak amacıyla internet üzerinden bağış konferansı düzenleyecek.
17.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:06
Avrupa Birliği 4 Mayıs tarihinde Covid-19 salgınını durdurabilecek aşının bulunmasını hızlandırmak amacıyla internet üzerinden bağış konferansı düzenleyecek.
Hükümetlere ve kurumlara çağrıda bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Umarım dünyanın dört bir tarafında bulunan devlet ve organizasyonlar çağrımıza kulak verir." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com