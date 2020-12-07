AB coğrafi işaret belgesi alan kayısının çekirdeği de tescillendi
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AB coğrafi işaret belgesi alan kayısının çekirdeği de tescillendi

07.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:30
AB coğrafi işaret belgesi alan kayısının çekirdeği de tescillendi

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da AB Coğrafi işaret belgesi alan kayısıdan sonra yıllık 20 milyon dolarlık ihracat ile ekonomiye katkı sunan kayısı çekirdeği de coğrafi işaret belgesi alarak 'Malatya Kayısı Çekirdeği' olarak tescillendi.

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da AB Coğrafi işaret belgesi alan kayısıdan sonra yıllık 20 milyon dolarlık ihracat ile ekonomiye katkı sunan kayısı çekirdeği de coğrafi işaret belgesi alarak 'Malatya Kayısı Çekirdeği' olarak tescillendi.

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen ve kentte 50 binden fazla ailenin geçim kaynağı olan Malatya kayısısından sonra şimdi de çekirdeği coğrafi işaret belgesi almaya hak kazandı. Türkiye'de Avrupa Birliği'nin 3'üncü coğrafi işaretli ürünü olan kayısıdan sonra yıllık 20 milyon dolardan fazla ihracat getirisi olan çekirdekte de yapılan coğrafi işaret belgesi girişimleri olumlu sonuçlandı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da 'Malatya Kayısı Çekirdeği' adıyla tescillenen kayısı çekirdeği ile ilgili konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 2018 yılında göreve geldikten sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret belgesi ile tescillenen kayısının çekirdeğinin de coğrafi işaret belgesi alması için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği ile birlikte Türk Patent Enstitüsüne müracaat ettiklerini ve takibini yaptıklarını belirten Özcan, Malatya'nın tüm bölgelerinden temin edilen çekirdeğin yetkili kurullara ulaştırıldığını söyledi. 2 yıllık incelemenin ardından Türk Patent Enstitüsü tarafından kayısı çekirdeğinin coğrafi işaret belgesini almaya hak kazandığını söyleyen Özcan, "Bu belgemiz de tüm Malatya'ya ve kayısı üreticilerime hayırlı olsun" dedi.

Coğrafi işaretli ürünlerin tüm dünyada daha önemli hale geldiğini dile getiren Özcan, "Yıllık ortalama 20 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz kayısı çekirdeğine coğrafi işaret belgesi almak bizim için bir mecburiyetti. Aldığımız bu belgeyi bir an önce kullanıma koymak da çok önemli. Hemen bu belgeyi aldıktan sonra üyelerimiz ile özellikle ihracat yapanlarla kullanım zorunluluğu getirilmesi yönünde düzenleme yapacağız. Coğrafi işarete belgesi ile kayısı çekirdeğinin rafta daha değerli hale getirilmesini sağlayacağız" diye konuştu. - MALATYA

AB coğrafi işaret belgesi alan kayısının çekirdeği de tescillendi
AB coğrafi işaret belgesi alan kayısının çekirdeği de tescillendi
AB coğrafi işaret belgesi alan kayısının çekirdeği de tescillendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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