AB cıvalı ampulleri yasaklıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB cıvalı ampulleri yasaklıyor

AB cıvalı ampulleri yasaklıyor
AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle içinde cıva bulunan ampullerin kullanımını bazı istisnalar dışında yasaklayan kuralları kabul etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle içinde cıva bulunan ampullerin kullanımını bazı istisnalar dışında yasaklayan kuralları kabul etti.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, genel aydınlatmada kullanılan düz floresan gibi cıva içeren ampuller, sağlığa ve çevreye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle piyasada satılamayacak.

Yeni kurallara uyum sağlanması için ekonomik aktörlere 12 ila 18 ay geçiş süre imkanı verilecek.

Sanayi ve tıp gibi alanlarda cıva içeren ampullere yeterli alternatifin henüz bulunmadığı durumlarda bazı ampul kategorilerinin kullanımına bir süre için istisnalar tanınabilecek.

AB Komisyonu piyasada artık LED gibi cıvasız ve güvenli alternatif aydınlatma ürünleri bulunduğu için böyle bir karar alındığını bildirdi.

Cıva içeren ampullerin kırıldığında sağlığa ve çevreye ciddi zarar verebileceği belirtiliyor.

AB Komisyonunun verdiği bilgiye göre, AB pazarına bugüne kadar çoğu kompakt ve düz florasan olmak üzere 5 milyar civarında cıva içeren ampul sürülmüştü.

Son dakika: Türkiye'den AB genişleme kararlarının Türkiye'ye ilişkin bölümlerine tepki

Son dakika: Türkiye'den AB genişleme kararlarının Türkiye'ye ilişkin bölümlerine tepki

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title