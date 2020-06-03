AB-Çin Zirvesi salgın nedeniyle ertelendi Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında eylül ayında Almanya'da yapılması planlanan zirvenin ileri bir tarihte yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında eylül ayında Almanya'da yapılması planlanan zirvenin ileri bir tarihte yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Angela Merkel'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ayrı ayrı görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, üç liderin de Almanya'nın AB dönem başkanlığında 14 Eylül'de Leipzig kentinde yapılması planlanan AB-Çin zirvesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Zirvenin ne zaman yapılacağı konusunda tarafların görüşmelerinin sürdürüleceği de vurgulandı.

Çin'i hem stratejik bir ortak hem de bir rakip olarak gören Merkel, Çin ile ekonomik ve siyasi ilişkileri derinleştirmek için başbakanlığı döneminde bu ülkeyi 12 kez ziyaret etti.

Alman sanayicileri Çin ekonomik modeli ile sistematik rekabet için uyarıda bulunurken, Çin'in artan belirsizlikler, uluslararası krizler ve küresel zorluklar karşısında "Tek Kuşak Tek Yol" projesi ile ekonomik gücünü ve siyasi nüfuzunu artırması Avrupa'da endişe yaratmaya devam ediyor.

Bu yılın ikinci yarısında AB dönem başkanlığını devralacak olan Almanya, Çin'i öncelikleri arasına alarak AB-Çin Zirvesi düzenlemeyi planlıyordu.

Dünyanın üretim üssüne dönüşen Çin, Avrupa'nın en geniş ekonomisine sahip Almanya'nın, ABD ve Fransa'dan sonra en büyük ithalat pazarı ve aynı zamanda en önemli ihracat pazarı konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA