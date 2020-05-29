AB, Çin'in Hong Kong güvenlik yasasının ardından yaptırım planlamıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AB, Çin'in Hong Kong güvenlik yasasının ardından yaptırım planlamıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanması için Çin Ulusal Halk Kongresinde (Ulusal Meclis) kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası'ndan endişe duyulduğunu ancak Pekin yönetimine ilişkin yaptırımların...

AB, Çin'in Hong Kong güvenlik yasasının ardından yaptırım planlamıyor
29.05.2020 15:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:43

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanması için Çin Ulusal Halk Kongresinde (Ulusal Meclis) kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası'ndan endişe duyulduğunu ancak Pekin yönetimine ilişkin yaptırımların gündemde olmadığını belirtti.

Borrell, video konferans yoluyla düzenlenen gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantının bir gündem maddesinin Afganistan olduğunu aktaran Borrell, Ramazan Bayramı boyunca tarafların ilan ettiği ateşkesin yeterli olmadığına dikkati çekti.

Afgan halkının kalıcı bir ateşkese ihtiyacı olduğunu ve AB'nin kasımda Afganistan'a ilişkin bir donör konferansına öncülük edeceğini bildiren Borrell, "Afganistan'a gelecekte yapacağımız maddi ve siyasi katkılar, tarafların barışa olan bağlılığıyla bağlantılı olacak." ifadesini kullandı.

Borrell, ülkede şiddetin devam ettiğini vurgulayarak, acil ateşkes çağrısının altını çizdi.

Taliban'a "şiddete son verme" çağrısı

Diğer taraftan AB Konseyi tarafından kabul edilen sonuç bildirgesinde, Afganistan'da barış ve ateşkes çağrısı yinelendi.

Bildirgede, AB'nin insani yardım, sağlık personeli ve altyapılara düzenlenen saldırıları kınadığı vurgulanırken, Taliban'a "şiddete son verme" çağrısı yapıldı.

Çin'e yaptırım yok

Toplantının ana gündem maddesinin Çin'in yeni güvenlik yasası olduğuna dikkati çeken Borrell, AB'nin Pekin yönetimiyle ilişkilerinin çok taraflı olduğunun altını çizdi.

Borrell, "Çin hem müttefikimiz hem de rakibimiz." değerlendirmesinde bulunarak, taraflar arasındaki ortaklığın küresel sınamalarla mücadele etmek için önemli olduğuna işaret etti.

AB'nin Çin'e yönelik ilişkisini geniş bir yelpazede ele almak zorunda olduğuna işaret eden Borrell, "Politikamızı belirlerken kendi ilkelerimiz ve çıkarlarımızı ön planda tutmak durumundayız." açıklamasında bulundu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulamak için kabul ettiği Ulusal Güvenlik Yasası'nın "Bir Ülke, İki sistem" ilkesine zarar verdiğini belirten Borrell, Çin ile "açık ve dürüst" bir diyalog sürdüreceklerini, mevcut gelişmelerin karşılıklı güven duygusunu zedelediğini ifade etti.

Borrell, "Çin'e yönelik yaptırımlar gündemimizde değil. Çin'le sorunlarımızı yaptırımlar vasıtasıyla çözebileceğimizi düşünmüyorum. Diyaloğu sürdüreceğiz, baskı uygulamaya devam edeceğiz ve atacağımız adımlar orantılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'le planlanan yaptırımların da mevcut gelişmelerden etkilenmeyeceğini ifade eden Borrell, üye ülkelerin resmi bir açıklamaya imza attığını, herkesin yeni yasayla ilgili görüşlerinin mutabık olduğunu belirtti.

AB üyesi 27 ülkenin adına yapılan yazılı açıklamada ise Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulamak için kabul ettiği Ulusal Güvenlik Yasası'nın, Pekin'in uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu olmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, bu yasanın Çin'in genel anlamda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirip getirmeyeceği konusunu gündeme getirdiği belirtilirken, konunun Çinli yetkililerle yürütülen irtibatlarda görüşüleceği kaydedildi.

Yasa

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Yasa, Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yürürlüğe girecek.

Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin, ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açan yasaya, Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkeler karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
10 haftalık 'Cuma namazı' hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti
Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı
ABD'de siyahi adamı boğarak öldüren polis hakkında daha önce 20'ye yakın şikayette bulunulmuş
ABD'de siyahi adamı boğarak öldüren polis hakkında daha önce 20'ye yakın şikayette bulunulmuş
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında...
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ersin Korkut Ayça Varlıer Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Mart Kabine Haziran
Şu an buradasınız: AB, Çin'in Hong Kong güvenlik yasasının ardından yaptırım planlamıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 15:46:41. #1.14#
title